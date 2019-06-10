مدير الشؤون الهندسية بحرس الحدود يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

قلَّد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالمديرية العامة لحرس الحدود العقيد المهندس نبيل بن أحمد الرويثي، المقدم المهندس عبدالله بن خويتم المطيري، والمقدم المهندس محمد بن هليل اللبدي، والمقدم المهندس فلاح سعود العتيبي، رتبة عقيد مهندس.

كما قلّد الملازم المهندس أحمد بن حامد المحمدي، رتبة ملازم أول مهندس.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالمديرية العامة، العقيد المهندس محمد فريد حواري، ومدير إدارة التشغيل والصيانة، العقيد المهندس مازن بن عبدالله الأنصاري.

ومن جانبهم، عبر الضباط المترقون عن فخرهم واعتزازهم بالثقة الملكية، متمنين من الله تعالى، أن تكون عوناً لهم في حياتهم العملية.