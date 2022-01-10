تحذير.. "ممنوع" وضع هذه القطعة في غسالة الملابس

تحتوي الغسالات الأوتوماتيكية على مساحة كبيرة؛ ما يقود البعض إلى الاعتقاد بأنها قادرة على غسل الأشياء الكبيرة والثقيلة؛ كالبطاطين وقطع السجاد الصغيرة، لكن خبيراً يحذّر من هذا الأمر الذي قد يقضي على الغسالة.

وحسب موقع "فاميلي هاندي مان"، يعمد البعض إلى تنظيف سجادة المرحاض عن طريق وضعها في الغسالة المخصّصة لتنظيف الملابس، وهو أمرٌ غير مناسب، بحسب خبير حذّر من خطورة ذلك.

وقال خبير الأجهزة الأجهزة الفنية، سكوت غاي؛ إنه رأى خلال 30 عاماً من خبرته عديداً من الغسالات التي تعطلت؛ لأن أصحابها وضعوا سجادة المرحاض في هذه الآلات.

وأضاف أنه في بعض الحالات وجد واجهة الغسالة مكسورة، بشكلٍ لا يمكن إصلاحه، وذلك عندما وضع شخص سجادتَي مرحاض في الوقت نفسه داخل الغسالة.

وذكر أن الغسالات الأوتوماتيكية تحتوي على مساحة كبيرة، تمكّنها من استيعاب البطانيات الثقيلة؛ ما يقود البعض إلى الاعتقاد بأنها قادرة على غسل الأشياء الكبيرة والثقيلة.

وتكمن المشكلة في أن السجادة تمتص كميات كبيرة من الماء، تنتهي داخلها؛ ما يجعلها بوزن أكبر من الحجم الذي تتحمّله الغسالة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتتمع الغسالات الحديثة بمعدل سرعة أعلى من تلك التقليدية، إذ يمكنها أن تصل إلى 1200 دورة في الدقيقة الواحدة، وتسبب هذه المعدلات الكبيرة، طاقة كبيرة وإذا كانت هناك أشياء ضخمة داخل الغسالة، فهذا قد يلحق الضرر بها ويمزقها.

وقال الخبير إن تنظيف الشخص سجادة الحمام بهذه الطريقة يؤدي إلى المخاطرة بالغسالة، خاصة أنها تحتوي على دعامة مطاطية تتفكك في أثناء دورة الغسيل.