جازان.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى المساء

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في الرؤية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، صامطة، صبيا، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.