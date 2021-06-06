جازان.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى المساء

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في الرؤية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، صامطة، صبيا، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 10:18 AM

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات

جازان.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى المساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في الرؤية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، صامطة، صبيا، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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