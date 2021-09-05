تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنّيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات المهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء.