تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنّيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات المهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء.

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05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 05:07 PM

تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنّيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات المهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء.

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