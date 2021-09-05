تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات المهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء.
تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنّيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات المهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء.