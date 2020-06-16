"إياتا" للمسافرين بالطائرات: راجعوا هذه الخريطة فوراً قبل الإقلاع

خدمة مباشرة للجمهور لأول مرة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن خدمة مباشرة لأول مرة للركاب والمسافرين على متن الطائرات في جميع أنحاء العالم، وهي الخريطة العالمية التفاعلية، وتُمنح مجاناً لجميع المسافرين لأول مرة.

ووفقاً للخريطة فعندما تريد السفر إلى دولة ما فما عليك إلا أن تضغط على الدولة، حينها يظهر لك كل القوانين، بل وأحدث القوانين المتعلقة بالدخول لكل دولة، حيث تعتمد الخريطة على قاعدة بيانات التحديث اللحظية، والتي تضم معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة خلال السفر الدولي.

ويهدف "إياتا" من خلال هذه الخريطة إلى مواكبة الوضع مع التغير الذي يشهده القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يتم تحديث الخريطة أكثر من 200 مرة في اليوم الواحد، بما يوفر معلومات سفر دقيقة.

وأوضح مساعد مدير قاعدة البيانات في "إياتا" أنيش تشاند أنه وبينما يستعد قطاع الطيران لإعادة التشغيل بأمان يحتاج المسافرون إلى معرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية المفروضة، ويمكن للمسافرين اعتماداً على قاعدة بيانات "إياتا" الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن السفر خلال الوباء.

وبحسب نتائج استطلاع صادر عن "إياتا" مؤخراً والمتعلق بمخاوف الناس حول السفر بالطائرة بعد انتشار فيروس كورونا فإن أكثر من 80% من المسافرين أكدوا قلقهم حول قيود الحجر الصحي التي قد تكون سبباً لانتقال الفيروس أثناء السفر، ويمكن الاطلاع على الخارطة التفاعلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي من خلال موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.