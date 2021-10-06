"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

لمسافة 3400 كم وبتنظيم من الاتحاد العربي

أكمل الاتحاد العربي للدراجات النارية جميع الترتيبات الخاصة بإطلاق مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي) للدراجات النارية، الذي سينطلق من العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 من أكتوبر الحالي باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وبتنظيم من الاتحاد العربي للدراجات النارية.



وستبدأ رحلة (رالي التحدي)، الذي سيقطع مسافة 3400 كم في الـ27 من الشهر الجاري من مدينة القاهرة مرورًا بالغردقة، ومن ثم ستبدأ المسيرة في الأراضي السعودية من مدينة نيوم والاتجاه إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى محافظة جدة، لتتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق العودة إلى جمهورية مصر العربية، بمشاركة دراجين من مصر والسعودية والكويت والسودان وفلسطين.



وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات النارية، إبراهيم فريد أن المسيرة الرياضية العربية بالدراجات النارية، تهدف إلى تعزيز أواصر التقارب العربي والتأكيد على روح التضامن بين الشعوب العربية.



وقال: "الرياضة رسالة، ونسعى دائماً وأبداً في جميع أنشطة ومسابقات وبطولات الاتحاد العربي على اللحمة العربية وعلى روح التضامن العربي وروح المنافسة الرياضية الأخوية الشريفة"، مثمناً في هذا الصدد لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية جهوده المبذولة تجاه رياضة الدراجات النارية العربية، ولصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على اهتمامه ومتابعته، وللأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على دعمه واهتمامه الكبير بهذا النشاط الرياضي العربي.