نيوزيلندا تسجل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"

مولدوفا تعلن أول حالة وفاة بالفيروس

سجّلت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم، ثماني إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 20 إصابة.

وقامت نيوزيلندا بفرض قيود صارمة على الحدود، وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم، كما حظرت التجمعات العامة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا اليوم، أنها سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت مولدوفا قد أعلنت أنها سجلت 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وفرض برلمان مولدوفا أمس حالة الطوارئ، في مسعى لمنع انتشار الفيروس.