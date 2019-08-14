مسرح طلال مداح على موعد لإطلاق أولى حفلات "موسم السودة"

يتضمن أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية تجذب الزوار بمختلف أعمارهم

يستعد موسم السودة لإحياء أولى حفلاته الفنية التي ستقام على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في أبها، وستحييها فنانة العرب أحلام يوم الجمعة القادم الموافق 16 أغسطس.

وتقام الحفلات الفنية، التي سيحييها مجموعة من أشهر الفنانين في الوطن العربي، على هامش فعاليات "موسم السودة" الذي يستمر إلى 31 أغسطس، ويرتكز على أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، تجذب الزوار بمختلف أعمارهم.

ويقام موسم السودة في أعلى منطقة في المملكة العربية السعودية؛ إذ تعتبر السودة من أبرز المعالم السياحية في منطقة عسير نظرًا لما تتمتع به من مقومات جمالية طبيعية، وأجواء رائعة، ومناظر خلابة. وسيكون زوار السودة على موعد مع أربع حفلات غنائية خلال الموسم، ستحيي أولاها الفنانة أحلام الجمعة القادمة.

والحفلة الثانية لقيصر الغناء الفنان كاظم الساهر، وذلك يوم الخميس 22 أغسطس، فيما سيحيي الفنانان راشد الماجد وأصيل أبوبكر أمسيتهما التاريخية في يوم الخميس 29 أغسطس، على أن يقدم الفنانان عبادي الجوهر ونوال الكويتية آخر الأمسيات الفنية في موسم السودة يوم الجمعة 30 أغسطس.

وقد خصص موسم السودة منصة إلكترونية، تتيح للجمهور شراء تذاكر الحفلات الفنية عبر موقعه الإلكتروني https://alsoudahseason.com .

يُشار إلى أن موسم السودة يندرج ضمن إطار مبادرة مواسم السعودية 2019 التي أطلقت في فبراير الماضي، وتتضمن 11 موسمًا سياحيًّا، تشمل معظم مناطق السعودية. وقد اختيرت السودة بالارتكاز على أربعة محاور رئيسية، استندت إلى مقوماتها الطبيعية، ومناظرها الخلابة، وغنى تراثها وثقافتها، والمغامرات الرياضية التي تتيحها طبيعتها الجبلية، إضافة إلى تميز طقسها خلال فصل الصيف.

ويشمل برنامج موسم السودة حزمة من الأنشطة الرياضية والمغامرات الجريئة، والفعاليات الترفيهية، والأمسيات الفنية واﻟﻤوسيقية، والاستعراضات الشعبية والتراثية، إضافة إلى الفعاليات الثقافية، كمهرجان رجال الطيب المقام بقرية "رجال" التراثية، التي من شأنها تسليط الضوء على مكامن الفرص والقوة بمنطقة عسير.