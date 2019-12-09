تسليم أول دفعة تراخيص لمزاولة مهنة تقييم الآلات والمعدات

لأغراض عديدة تتضمّن "البيع والشراء والتمويل والتصفية والرهن"

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عن تسليمها أول دفعة من تراخيص مزاولة مهنة تقييم الآلات والمعدات لعدد من المنشآت التي استوفت المتطلبات النظامية، والتي نصّ عليها نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية.

وقالت الهيئة: عملية تقييم الآلات والمعدات تعرف بـتقدير قيمة الآلات والمعدات على اختلاف أنواعها، طبقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد، كما يشمل تقييم الآلات والمعدات جميع الأصول الملموسة وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها التي توجد بشكل منفرد أو غير منفرد، وتستخدم على سبيل المثال في الصناعة أو الإنتاج أو النقل أو المساعدة في عمليات التشغيل أو الأغراض الإدارية أو توريد الخدمات.

وأضافت: يتيح هذا الترخيص للمنشآت تقديم خدمات تقييم الآلات والمعدات لأغراض عديدة منها؛ البيع والشراء والتمويل والتصفية والرهن والتركات ونزع الملكية.

ودعت هيئة "تقييم" الراغبين في معرفة منشآت التقييم المرخصة في المملكة إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية المعتمدة بقرار من وزير التجارة والاستثمار بتاريخ 27/ 4/ 1439هـ ألزمت جميع المنشآت العاملة في هذه المهنة بتصحيح أوضاعها، وفق نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية، وأن تقتصر مزاولة مهنة تقييم الآلات والمعدات على المنشآت المرخصة بعد استيفائها متطلبات النظام.