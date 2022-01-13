وصول القوة الأمنية للبحرين للمشاركة في تمرين "أمن الخليج العربي 3"

تستضيفه السعودية في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية

وصلت القوة الأمنية لمملكة البحرين المشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي 3"، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.



وبهذه المناسبة أكد العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب رئيس وفد وزارة الداخلية البحرينية للتمرين؛ جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين، وأن الجميع يتطلعون إلى تحقيق التطلعات المشتركة بين الدول الأعضاء لرفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين؛ تنفيذًا لأهداف التمرين، واستمرارًا في تطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة.