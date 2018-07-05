رصد 3 إصابات جديدة بـ"حمى الضنك" لمواطنين في الطائف

مطالبات بتكثيف الرش المبيدي وإزالة المزارع المهجورة

رصدت اللجنة المُشكّلة لمتابعة "حمى الضنك" بالطائف، ثلاث حالات إصابة جديدة لثلاثة مواطنين، اثنان منهما في مركز بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف ، والإصابة الثالثة بحي النسيم، حيث كشفت التحليلات المخبرية بالشؤون الصحية في محافظة الطائف أن الإصابات الثلاث مؤكدة.

وكانَ المُصابون الثلاثة قد راجعوا المستشفيات بعد ظهور أعراض المرض "حمى الضنك" عليهم ، مما دفعَ فريقًا من "الطب الوقائي" بالتواجد في مواقع سكن المُصابين الثلاثة واكتشف فعلًا وجود البعوض الناقل للمرض.

ويُنتظر أن تباشر الجهات المعنية عملية الرش بالمواقع التي يسكن فيها المُصابون الثلاثة، والأحياء المجاورة.

وكانت اللجنة التنفيذية المُشكلة لـ"حُمى الضنك" قد طلبت من الأمانة، والزراعة ، وشركة المياه، وبرنامج المدن الصحية، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ، واستهداف أحياء المُصابين الثلاثة بعمليات الرش لعدة أيام للقضاء على منابع البعوض الناقل.

وانطلقت غُرفة طوارئ حمى الضنك بالطائف بعد ظهور عدة حالات مُصابة في بداية الأمر، قبل انتشارها، في الوقت الذي نفّذت عمليات رش في بعض الأحياء التي رُصدت فيها الحالات مُسبقًا ، كما نفذت الأمانة عمليات رش في أحياء مُختارة بعد هطول الأمطار.

وتزايدت المطالبات بتكثيف رش المبيدات خلال فترة الصيف الحالي، دون الاعتماد في ذلك على ظهور حالات، والعمل على إزالة المزارع المهجورة، إضافة إلى معالجة التسربات المائية التي تظهر في الكثير من الأحياء.