في ظروف غامضة .. "القحطاني" يختفي في أبها وذووه يناشدون البحث عنه

تواصل مع والدته قبل 4 أيام ثم غاب عن دوامه ولم تُعرف وجهته ولم يظهر بعدها

تكثّف الأجهزة الأمنية بمدينة أبها وذوو المفقود يحيى سعيد مداوي القحطاني (25 عاماً)؛ الجهود للبحث عنه بعدما فُقد قبل أيام عدة، وانقطع التواصل معه ولم يذهب إلى عمله بأبها ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال أحد أقاربه، إن "يحيى" تغيَّب عن عمله بأبها ولم يتواصل مع ذويه بتهامة قحطان، وكان آخر تواصل بينه وبين والدته ليلة الجمعة الماضي، وبعدها بأيام حاول ذووه الاتصال به ولم يتمكنوا من ذلك؛ ما دفعهم إلى المجيء إلى أبها والذهاب لمقر سكنه ولم يجدوه، وذهبوا بعدها للسؤال بمقر عمله وفُوجئوا بأنه أيضاً لم يحضر منذ 3 أيام.

وأضاف، أنه تمّ إبلاغ الجهات المعنية بعد أن فقدوا الأمل في الوصول إليه، ولم تُعرف وجهته أو مكانه ومعه سيارة من نوع هايلوكس غمارة موديل 2018 م، داعياً مَن يشاهده أو يملك أيّ معلومات، إلى التواصل مع الجهات الأمنية، أو على الرقم (0532951958) أو الرقم (0555755269).