"واتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 30 دقيقة

لم يصدر إعلان رسمي من الشركة حول سبب العطل

عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين، وذلك بعد توقُّف الخدمة لنحو 30 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.

وحدث عطل في تطبيق "واتساب" في أنحاء العالم؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء "أندرويد" أو iOS.

WhatsApp واتساب واتس آب تطبيق واتساب ‏بشكل مفاجئ.. تعطُّل الواتساب حول العالم يربك في أنظمة التشغيل

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19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442 09:48 PM

لم يصدر إعلان رسمي من الشركة حول سبب العطل

"واتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 30 دقيقة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين، وذلك بعد توقُّف الخدمة لنحو 30 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.

وحدث عطل في تطبيق "واتساب" في أنحاء العالم؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء "أندرويد" أو iOS.

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