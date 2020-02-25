"الايداء" أميرًا للفوج الـ38 بالحرس الوطني

عُين راكان بن سعود بن محمد الايداء، أميرًا للفوج الثامن والثلاثين، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

ورفع "الايداء" خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز.

وأعرب "الايداء" عن عظيم امتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى -عز وجل - العون والسداد على أداء الأمانة، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.