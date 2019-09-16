"الجوازات" تنهي خطة أعمالها للحج في المنافذ الدولية للمملكة

من خلال توفير الكوادر البشرية والأجهزة المتطورة المخصصة

أنهت المديرية العامة للجوازات الخطة السنوية لأعمالها في موسم حج 1440هـ المتضمنة مرحلتي "القدوم والمغادرة" في مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.

وذكرت "الجوازات" أنه تم دعم وتجهيز المنافذ الدولية بقوات للدعم والمساندة لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، من خلال توفير الكوادر البشرية والأجهزة المتطورة المخصصة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.

وأكدت أن خططها شملت الجوانب الإدارية والميدانية والإعلامية في المواقع المخصصة لاستقبال وتوديع حجاج بيت الله الحرام، ومواقع اللجان الإدارية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

وأوضحت "الجوازات" أنها نفذت خططها على مرحلتين "القدوم و المغادرة"، ووضعت الآليات المناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن وتوديعهم، حيث بلغ عدد الحجاج المغادرين حتى نهاية يوم 1441/1/15هـ، 1.842.014 حاجاً، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.