رئيس "هيئة الهلال الأحمر" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

أشاد بما شهده من تنظيم عالٍ على كل المستويات

هنأ رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ، وما شهده من تنظيم عالٍ على كل المستويات يعكس تكامل الجهود والجاهزية العالية والقدرات الهائلة التي حرصت الدولة -رعاها الله- على توفيرها للحجاج.

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي: "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح موسم حج ١٤٤٠هـ، بعد أن استطاع ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وبدعم من مقامكم الكريم تم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة".

‎وأضاف أن "نتائج التقارير الإحصائية لمختلف اللجان التابعة لهيئة الهلال الأحمر تعكس حُسن الأداء لجميع اللجان خلال موسم الحج، ولاسيما يوم التروية ويوم عرفات وأيام التشريق الثلاثة".

وأشار إلى أن الهيئة سخرت جميع إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية للخروج بموسم حج استثنائي يضمن تقديم أفضل الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام.

وذكر الدكتور القاسم أن الهيئة أولت الجانب التدريبي للكوادر البشرية والجهات المشاركة في موسم الحج أهمية كبيرة من خلال برنامج متطور يضم ٣٠٠ دورة تدريبية في الكثير من التخصصات الطبية والإسعافية، استفاد منها أكثر من 15 ألف متدرب من 18 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى تدريب قرابة 1500 من منسوبي هيئة الهلال الأحمر.

ولفت إلى أن البرامج التدريبية تضمنت دورات للإنعاش القلبي الرئوي، والإنعاش القلبي المتقدم، والدعم الطبي لحالات الإصابة ما قبل المستشفى، وإدارة الأزمات والكوارث، وإدارة الكوارث في الحج، وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، ومهارات التعامل مع الحجاج، فضلاً عن العديد من الأنشطة والمحاضرات التوعوية.

وبيّن أن فرق الهلال الأحمر السعودي شاركت في تقديم الخدمات الإسعافية الجوية خلال موسم الحج، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ممثلة في طيران الأمن، ووزارة الدفاع ممثلة في الإخلاء الطبي، من خلال خمس طائرات إسعافية من أحدث الطائرات في العالم ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة لتغطية نطاقات المشاعر المقدسة.