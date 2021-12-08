تحضيرًا لخوض بقية المنافسات .. الأهلي يواجه الوحدة

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام فريق "الوحدة" عند الساعة (6:30) من مساء يوم غدٍ الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

حيث اكتفى المدير الفني الألباني "هاسي" بحصة تدريبية مسائية، أُقيمت على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، وقد غلب الجانب التكتيكي على مجريات التدريبية مساء اليوم الأربعاء.

وعمد المدرب إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، عندما أقام مناورة على منتصف ملعب التدريبات، طبق من خلالها عددًا من الجمل الفنية.