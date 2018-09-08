"أمن جدة" يباشر العثور على امرأة متوفاة ممزقة الملابس وبها آثار دماء على فمها

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مساء أمس الجمعة بلاغًا من حي شارع الإسكان، يفيد بالعثور على امرأة متوفاة من الجنسية الإفريقية ممزقة الملابس، وحامل بالأشهر الأخيرة. وقد باشرت فرق الهلال الأحمر، وعند الكشف المبدئي على المتوفاة وُجدت آثار دماء على فمها.

ولا تزال الجهات الأمنية والأدلة الجنائية في الموقع لرفع البصمات والقرائن لمعرفة أسباب الوفاة، واستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.