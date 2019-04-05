توقيف وافديْن ينقبان عن المعادن بمحمية "سجا وأم الرمث"

إبلاغ الجهات الأمنية عن مواطن هرب من الموقع معه مرافقون

تمكّن أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية "سجا وأم الرمث" من ضبط وافديْن أحدهما دون إقامة، وهما يمارسان التنقيب عن المعادن داخل المحمية الواقعة غربي عفيف.

وضبطت الفرقة بحوزة الموقوفيْن جهاز كشف عن المعادن والمواد الكيميائية ومبلغاً مالياً وجوّالات.

وتمّ تسليم المخالفيْن إلى الجهات الأمنية وتقديم بلاغ ضدّهما، إضافة إلى هروب مواطن ومعه مرافقون من الموقع.

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05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440 01:12 PM

إبلاغ الجهات الأمنية عن مواطن هرب من الموقع معه مرافقون

توقيف وافديْن ينقبان عن المعادن بمحمية "سجا وأم الرمث"

فهد الغبيوي

عفيف

19 22,933

تمكّن أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية "سجا وأم الرمث" من ضبط وافديْن أحدهما دون إقامة، وهما يمارسان التنقيب عن المعادن داخل المحمية الواقعة غربي عفيف.

وضبطت الفرقة بحوزة الموقوفيْن جهاز كشف عن المعادن والمواد الكيميائية ومبلغاً مالياً وجوّالات.

وتمّ تسليم المخالفيْن إلى الجهات الأمنية وتقديم بلاغ ضدّهما، إضافة إلى هروب مواطن ومعه مرافقون من الموقع.

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