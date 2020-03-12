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مجهولة المصدر وعليها أعراض مرضية.. وفي لجنة مشتركة من عدة جهات

"البيئة" تغلق 20 محلاً عشوائيًا للدواجن بجدة وتصادر 3 آلاف دجاجة

أغلقت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بشرطة جدة ٢٠ محلاً لبيع الدجاج حيث يتم بيع الدجاج وسلخه داخل المحلات بطريقة غير مرخصة في سوق الطيور الشعبي الواقع في كيلو ١٤ بجنوب جدة حيث تمت مصادرة 3000 دجاجة مجهولة المصدر، من قبل ممثل الأمانة وتوجد عليها أعراض مرضية كريهة الرائحة.



وشارك في اللجنة أمانة المحافظة، وشرطة المحافظة، ومكتب العمل بالمحافظة، وبمشاركة بلدية بريمان الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الحدائق وإدارة النظافة بأمانة جدة والضبط الميداني.



وتمكنت اللجنة من إزالة المعدات والأدوات الخاصة بالذبح ورش المواقع بالمبيدات الحشرية وتعقيمها، وإغلاق المحلات وفصل التيار عنها لحين مراجعة أصحابها، إذ تم الإغلاق الفوري للمحال المخالفة وتطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، لحماية المستهلكين من الأضرار الصحية والقضاء على مثل هذه المخالفات، وتم إعداد محضر بذلك لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



وأكَّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي على ضرورة رفع درجة الطوارئ وتكثيف الحملات لوقف أي تجاوز بيئي أو صحي لمحال الدواجن أو تداولها حية.