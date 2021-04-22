بين أبوظبي وجدة.. "التفوق العلمي" في ضيافة "المجمع الطبي" والإبداع عنوان

معايير عالمية للاعتمادات المؤسسية وخطوات عملية للعناية برأس المال البشري

استقبل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، وفداً من مؤسسة التفوق العلمي للاستشارات في مدينة أبو ظبي؛ حيث عقد الطرفان اجتماعاً لبحث أوجه التعاون المشترك.

حضر الاجتماع من جانب المجمع الطبي كل من مدير إدارة الإبداع ونائبه دانية باعثمان، مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور عبدالله كراوغ، مدير إدارة الموارد الذاتية محمد العماري، وحضره من جانب "التفوق العلمي" حضورياً بالمجمع مستشار الابتكار المؤسسي ومستشار التطوير والتدريب محمد دبوان، وافتراضياً من مقر المؤسسة في أبوظبي مستشار الابتكار المؤسسي أحمد شحروج.

ويأتي اللقاء مواكبة لرؤية المملكة الطموحة وانطلاقاً من قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار) ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتعني بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.

من جهته، قال المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، إن إدارة المجمع الطبي أولت جانب الإبداع والابتكار اهتماماً عالياً، بدعم إدارة الإبداع بالمجمع الطبي بالكفاءات المتخصصة ومدها بجميع المتطلبات اللازمة لبناء كوادر ومنظمة ابتكارية معتمدة وفق المعايير العالمية.

وأضاف أن اجتماع المجمع الطبي مع "التفوق العلمي" الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له امتداد لهذه الجهود، لمكانته الرائدة المتخصصة في مجال الابتكار، كونه مزوداً لخدمات معهد الابتكار العالمي في الولايات المتحدة، ولديه ترخيص كامل من المعهد لتقديم جميع الشهادات والخدمات التي يمنحها المعهد في مجال التدريب والتقييم والمصادقات وغيرها من الخدمات ذات الصلة بالابتكار.

يشار إلى أن معهد الابتكار العالمي بالولايات المتحدة يعد جمعية شهادات مهنية ووجهة اعتماد رائدة على مستوى العالم في مجال الابتكار ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية، تعكس شهاداته واعتماداته أحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار.

كما أضاف "الثمالي" أن هذا اللقاء هو أحد مفاهمات المجمع الطبي لرعاية الإبداع والابتكار مع عدد من الجهات المعرفية الرائدة مثل فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة وفرع الجامعة السعودية الإلكترونية بجدة.

من جانبه، ذكر مدير إدارة الإبداع بالمجمع أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة المعايير العالمية للاعتمادات المؤسسية للابتكار المؤسسي، والتي خطى المجمع الطبي خطوات عملية نحوها مثل شهادة منظمة الابتكار المعتمدة CInOrg التي تمنح بعد تقييم المنظمة من طرف ثالث وفق معايير عالمية، لإظهار مستوى نضج المنظمة وقدرتها نحو الوصول إلى الابتكار والنمو على المدى القصير والمتوسط والطويل، في ثلاثة مستويات متصاعدة من النضج والقدرات الابتكارية، إضافة إلى مناقشة محاور أخرى منها المصادقة على الابتكارات InE، مختبرات الابتكار المعتمدة AlnL، حاضنات الأعمال المعتمدة ABI، برامج مسرعات الابتكار المعتمدة AAP، ذلك على الصعيد المؤسسي، أما ما يتعلق بالعناية برأس المال البشري فقد جرى مناقشة المسارات المعتمدة عالمياً لتأهيل كوادر المجمع الطبي في مجال الإبداع والابتكار من خلال الدورات والشهادات المهنية للابتكار مثل شهادة محترف الابتكار، شهادة محترف التفكير، شهادة استراتيجي الابتكار المعتمد، شهادة الرئيس التنفيذي المعتمد للابتكار، شهادة مقيم الابتكار.

وأوضحت سفيرة إدارة الابداع عيدة البلادي، أن أنشطة الإبداع بالمجمع الطبي تنفذ في ظل منظومة متكاملة بتوجيه ورعاية من المشرف العام؛ حيث تم تسمية ما يقارب 64 سفيراً مسانداً للإبداع وصانعاً للمعرفة في كافة الأقسام والتخصصات الطبية والإدارية بالمجمع الطبي، ليتولوا بعد تزويدهم بالمهارات الابتكارية القيام بدور محوري في قيادة دفة الإبداع والابتكار ضمن تخصصاتهم المهنية، كان من بوادر نتائج تلك الأنشطة استقبال إدارة الإبداع بالمجمع الطبي عدداً من المبادرات والأفكار تم ترشيح 31 مبادرة رقمية منها للمنافسة على جائزة ملتقى مكة الثقافي في نسخته الخامسة بعنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".