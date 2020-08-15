لا يخشين التعنيف.. حراك وزاري يعزّز حقوق السعوديات ويرفض الصور المسيئة

"الحربي": متابعة من القيادة صنعت الفارق.. "السيارة" ثم قانون التحرُّش وغيرهما

بحزمة من البرامج والتنظيمات التي سنّتها المملكة العربية السعودية، تعيش السعوديات تحت مظلة ترعاها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لا يخشين التعنيف وما تشكله هذه الظاهرة من أخطار لحظية ومستقبلية، وهو ما يجسّد الدور الداعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة لتستطيع القيام بدورها المسؤول كمواطنة وشريكة في بناء الوطن وتنميته.

ويقول الإعلامي في المجال الأسري والتربوي الدكتور خالد بن جزاء الحربي، لـ"سبق"، إن المرأة تشكل نصف المجتمع، فهي الأم والأخت والزوجة التي بقوامها يقوم ويصلح المجتمع، مبيناً أن ديننا الإسلامي جاء مكرماً لوجودها، رافضاً أي صورة مسيئة لها من عنف أو قهر وغيرها من أساليب الأذى الأخرى، لذلك حرصت المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- على إعطاء المرأة حقوقها والمحافظة على كرامتها من خلال تشريعات وقوانين تضمن ذلك.

وعن أسباب العنف وآثاره على المرأة، بين "الحربي" أن درجاته نحو المرأة تختلف من حيث العدوانية والتمييز والإكراه، ومن هنا تتباين الأسباب الكامنة وراء تعنيفها، فمنها ما هو مادي وآخر ثقافي نابع عن جهل معرفي بحقوقها وآخر بيئي، والمقصود هنا ناتج لبعض العادات والتقاليد البالية التي ربما تحيط المرأة بنظرة الضعف والتبعية للجنس الآخر.

وأضاف: "هناك مجموعة من الآثار المترتبة على تعنيف المرأة وانعكاسها عليها وعلى المجتمع، ومنها الآثار الظاهرية والتي تكون عادة آثاراً جسدية كالكدمات والجروح وهذه غالبا تؤدي بالمعنّفة إلى العلاج الطبي"، موضحاً أن من الآثار الأخرى ما هو نفسي وهي التي تبقى تداعياتها على نفسية المعنّفة أمداً طويلاً أحياناً وتنعكس على تصرفاتها وتعاملها مع الآخرين من حولها، أما أثر هذه الظاهرة على المجتمع فهو كبير جداً تنعكس نتائجه على تربية الأطفال، حيث تفقد الأم ما يسمّى الأمان الأسري الذي يولّد حالة من الارتباك العاطفي غير المتوازن والذي يؤدي إلى تربية غير سليمة للأبناء نتيجة ردة فعل سلبية ورغبة في الانتقام أحياناً.

وأكد "الحربي"؛ أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين، أولت اهتماماً بالغاً بالحماية الاجتماعية بهدف الحفاظ على تركيبة المجتمع فكانت من أولى الدول التي اهتمت بإصدار نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، وذلك انطلاقاً من تعاليم ديننا وما ضمنه من صون لحقوق المرأة اجتماعياً وأمنياً ونفسياً.

وأضاف: "امتلكت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات عدة للتعامل مع العنف ومنها الخط الساخن للبلاغات (1919) الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة، كما قدم النظام الذي كانت قد أطلقته الوزارة حماية للمرأة أياً كان عمرها، والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات التي تتعرّض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه".

وأردف: "لقد حرصت المملكة على حصول المرأة على حقوقها كافة، وشهد عام 2018 قيادة المرأة، وتبعه إقرار قانون التحرُّش الذي يؤكّد حرص ومتابعة القيادة الرشيدة واهتمامها بالمرأة".

وختم "الحربي"، حديثه بالقول، إن العنف ضد المرأة يولد مجتمعاً مفككاً تكثر فيه الجريمة بعكس المجتمعات التي تولي المرأة اهتماماً أكبر، إذ تتحول إلى مجتمعات مستقرة ومتقدمة وتنموية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.