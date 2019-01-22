"الأرصاد" تنبِّه: تدنٍّ في الرؤية بنجران.. وأمطار رعدية على الرياض والقصيم

تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.. وتستمر حتى الرابعة فجرًا

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران والرياض والقصيم.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية، وتشمل نجران وبدر الجنوب وشرورة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.40 بعد منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة الرياض بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة بدائع عضيان وعفيف والبجادية والأجزاء المجاورة لها، وتمتد إلى الدوادمي، وتبدأ الساعة الـ 00.25 بعد منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم في وقت سابق أمس بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة النبهانية والرس ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعنيزة وبريدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.15 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجر الأربعاء.