مركز تعزيز الصحة النفسية يقدّم 40 ألف استشارة في 3 أشهر

بجميع مناطق المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م

قدّم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق "قريبون" التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية (40.463) استشارة نفسية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وبيّن المركز أنه يستقبل الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم (920033360) ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يتم استقبال الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق قريبون سواءً نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبسرية تامة.

وأوضح المركز أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا.

ويعد مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية وتطبيق "قريبون" نموذجين لعمل مؤسسي نوعي يهدف لخدمة المجتمع ورفع الوعي النفسي حيال الاضطرابات النفسية وآلية التعامل معها بكفاءة عالية.