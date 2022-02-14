السعودية تستورد ١٠ آلاف بقرة من كولومبيا

السفينة ستنطلق نحو المملكة يوم 23 فبراير

تنطلق يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير، سفينة تحمل 10 آلاف بقرة قادمة من كولومبيا إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أكبر 20 اقتصادًا في العالم.

ونقلت صحيفة "elmeridiano" الكولومبية عن خوان كاميلو راموس بشركة "إنفيرشنس بونانزا" للماشية الحية في كولومبيا قوله: "هذه أول عملية تصدير نقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، حيث أتيحت لنا الفرصة لبدء علاقة تجارية نتوقع لها مستقبلًا رائعًا على المدى القصير والمتوسط نظرًا للطلب المستمر والمتزايد على الحيوانات الحية من كولومبيا".

وأضاف: كولومبيا بدأت المنافسة في سوق الماشية وأصبحت أحد المصدّرين إلى السعودية التي تعد واحدة من أكبر مستوردي اللحوم والماشية.