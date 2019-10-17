كليات الأفلاج تؤهل الخريجين لـ"السوق" بدورة في ريادة الأعمال

بهدف الاستعداد لاستغلال الفرص وتهيئة قيادات إدارية فاعلة بالمجتمع

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز دورة عن ريادة الأعمال لطلاب الخريجين إيمانًا منها بغرس ثقافة الريادة في الأعمال وتأهيلهم الخريجين لسوق العمل.

وتأتي دورة "التعريف بريادة الأعمال" التي نظمتها وحدة الخريجين بكليات الجامعة في الأفلاج أمس الأربعاء، وقدمها عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال الدكتور أنس عبدالباسط عباس، بهدف غرس ثقافة الريادة في المجتمع من خلال توظيف طاقات الشباب الطموح، والتنبؤ بالمتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة بعالم الأعمال، والاستعداد المدروس لتجاوز العقبات واستغلال الفرص، كذلك تهيئة قيادات إدارية فاعلة في المجتمع، تستطيع مواجهة المستقبل يمكنها توظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة بأفضل السُبل الممكنة.

وتخلل اللقاء الذي حضره الطلاب المتوقع تخرجهم وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وشارك في تقديمه رئيس وحدة الخريجين بكليات الأفلاج الدكتور بدر بن ناصر الغياثات، طرح العديد من الأفكار والمداخلات والتساؤلات من المشاركين التي ساعدت على إثراء الموضوع بنماذج من واقع البيئة المحلية والدولية لرواد أعمال تركوا بصمات مضيئة في مجتمعاتهم.