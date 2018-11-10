واشنطن: ندعم قرار التحالف إنهاء تزويدنا طائراته في اليمن بالوقود

"ماتيس" أفاد بأن الولايات المتحدة تخطط للتعاون في بناء الجيش اليمني

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، دعمه لقرار التحالف العربي إنهاء تزويد الولايات المتحدة طائراته في اليمن بالوقود.

وبحسب ما أورد، اليوم السبت، موقع "روسيا اليوم"، أفاد "ماتيس" بأن "الولايات المتحدة تخطط للتعاون مع التحالف العربي في بناء قوات يمنية شرعية للدفاع عن الشعب اليمني وتأمين حدود بلاده، والإسهام في التصدي لتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن والمنطقة".



وكانت التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه طلب من الولايات المتحدة وقف تزويد طائراته في اليمن بالوقود.

وأوضح التحالف في البيان، أن السعودية ودول التحالف تمكنت مؤخراً من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكل مستقل، ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن.