"المفتي العام" يستقبل رئيس جامعة "فطاني" رئيس مؤسسة مدينة السلام الخيرية في تايلند

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتب سماحته بالرياض، الدكتور إسماعيل لطفي بن عبدالرحمن، رئيس جامعة فطاني رئيس مؤسسة مدينة السلام الخيرية في تايلند.

ورحب سماحة المفتي بالضيوف في بداية اللقاء، ثم ألقى كلمة أشاد فيها سماحة المفتي بما تقدمه جامعة فطاني من جهود لتعليم الشريعة واللغة العربية وأكد سماحته بأهمية الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة وتقوى الله عزوجل ومراقبته في السر والعلن.

ومن جانبه قدم مدير الجامعة دكتور إسماعيل نبذة تعريفية عن الجامعة ومكانتها ومساراتها العلمية والتعليمية والأكاديمية والبحثية والمجتمعية وما شهدته كلياتها من تطورات مختلفة وبخاصة الكليات الشرعية، ثم أعرب عن شكره وتقديره لسماحة المفتي لاستقباله ضيوف الجامعة.