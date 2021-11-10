الزميل محمد طيران يُجري جراحة ناجحة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

أجرى الزميل محمد طيران اليوم عملية جراحية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

فيما عبّر "طيران" عن شكره وتقديره لاستشاري الجراحة العامة بالمستشفى الدكتور محمد قاري والفريق الطبي المرافق له على جهودهم وما قاموا به تجاهه، مثمنًا لكل من اطمأن عليه داعيًا الله أن يحفظ الجميع ويجعل ذلك في موازين حسناتهم.

"سبق" بدورها تهنئ الزميل "طيران" على نجاح العملية وتدعو الله له بدوام الصحة والعافية.