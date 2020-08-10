انفجار قوي في ولاية بالتيمور الأمريكية.. تدمير عدد من المنازل

تسبب فى وفاة شخص على الأقل وفقدان آخرين

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن انفجارًا وقع فى ولاية بالتيمور، مما أدى إلى تدمير عدة منازل.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الانفجار تسبب فى وفاة شخص على الأقل وفقدان آخرين.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لعدد من المنازل المهدمة.