"طيران ناس" يتسلم أولى طائراته "إيرباص ‏A320neo"

ضمن العقد المبرم لشراء 120 طائرة بقيمة 32 مليار ريال

تسلم "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد ‏في الشرق الأوسط، ‏اليوم، أولى طائراته الجديدة والأولى من نوعها في المملكة من طراز "إيرباص ‏A320neo‏".

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم في صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي، ورئيس مجلس إدارة "طيران ناس" عايض الجعيد، إلى جانب عدد من المدريرين التنفيذيين وجمع من الإعلاميين والمؤثرين.‏

وقال الرئيس التنفيذي لـ"طيران ناس" بندر المهنا: سعداء بالنجاح الذي وصلنا له حتى اليوم، وما حققناه منذ التأسيس في أن نكون شركة طيران لها مكانتها العالية في المنطقة بتتويج دولي لعدة جوائز عالمية حصلنا عليها وذلك بتقديم أفضل الخدمات لضيوفنا المسافرين.

وأضاف: نحتفل اليوم باستلام واستقبال أولى طائراتنا من طراز ايرباص A320neo وذلك ضمن عقد شراء ١٢٠ طائرة جديدة من طراز ‏A320neo‏ بقيمة ٣٢ مليار ريال الذي ابرمت في عام ٢٠١٧، والتي تُعتبر ثاني أكبر صفقة شراء ‏طائرات من نوعها في الشرق الأوسط، وخطوة استراتيجية ضخمة لطيران ناس من شأنها أن تغيّر خارطة النقل الجوي في المملكة العربية ‏السعودية والشرق الأوسط.

وأردف: اختيار "طيران ناس" لنوع طائرة إيرباص A320neo جاء لما تملكه من مواصفات حديثة واحترافية وكفاءة التشغيل والذي سيمكّن "طيران ناس" من السفر لمسافات طويلة وفتح وجهات عديدة وبعيدة؛ وذلك تلبية الطلب المتزايد الذي يشهده سوق الطيران السعودي.

وتابع: لقد حرصنا في اختيارنا مقصورة الركاب للدرجة السياحية أن تكون ملائمة ومريحة جداً، وذلك عن عبر زيادة المساحة بين المقاعد واختيار نوع مميز وعالي الجودة من المقاعد، بما يتناسب مع تطلعات ضيوفنا المسافرين، حيث إن هذا النوع من المقاعد يُعتبر الأول من نوعه لشركة طيران.

وقال "المهنا": على مدى السنتين القادمتين سيتمكن "طيران ناس" من تحويل ٥٠٪ من طائراته إلى نفس الطراز الجديد من نوع A320neo، وكذلك سوف نقدم طرازات جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وذلك للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي ‏تهدف بتطوير قطاع الطيران في مملكتنا الحبيبة.

وأضاف: يحق لنا اليوم في "طيران ناس" أن نفخر جميعاً بالإنجازات التي تم تحقيقها، حيث حصل "طيران ناس" على عدة جوائز عالمية مثل "سكاي تراكس" لمدة عامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ على التوالي وجائزة السفر العالمية لأربعة اعوام متتالية وها هو اليوم "طيران ناس" يتسلم باكورة طائراته من أصل ١٢٠ طائرة.

جدير بالذكر أن "طيران ناس" كان قد وقع سابقاً اتفاقية مع شركة "إيرباص" لشراء 120 طائرة من طراز ‏A320neo، وذلك ‏بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي، حيث تم الاتفاق على شراء 80 طائرة قبل عام 2026م.‏

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