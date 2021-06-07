أمانة المدينة: عالجنا 12 ألف بلاغ خلال الشهر الماضي

بينها 860 تتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"

استقبل مركز البلاغات الموحدة في أمانة منطقة المدينة المنورة خلال شهر مايو الماضي 12295 بلاغاً، تمت معالجة 9605 بلاغات منها، فيما تتعامل الجهات المختصة مع 2690 بلاغاً قيد التنفيذ.

وتلقى المركز 860 بلاغاً حول الإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس "كورونا"، فيما تنوّعت بقية البلاغات بين أمور تتعلق بالأسواق والمتاجر والحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى بلاغات المباني والتعديات ومجالات البيئة والنظافة، إضافة إلى 3279 بلاغاً في مجالات الطرق والأرصفة التي تعدّ أكثر التصنيفات التي تلقى المركز بلاغات بشأنها.

وكثّفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة والفرق الرقابية حملاتها الرقابية خلال الشهر الماضي لمتابعة التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات والإجراءات النظامية للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وتطبيق جميع الجزاءات البلدية على المخالفين، والتعامل بشكل فعّال مع البلاغات التي ترد إلى مركز البلاغات الموحدة عبر التطبيقات الإلكترونية والرقم الموحد.