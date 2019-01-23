الإثارة تجمع الأهلي وضيفه الوحدة.. والشباب يخشى من عقدة التعاون

في ختام دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

تُختتم عصر ومساء اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بإقامة 3 مواجهات، تجمع الأولى فريق القيصومة مع الاتفاق على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن عند الساعة 3:30 عصراً؛ فيما يجمع اللقاء الثاني فريق التعاون مع الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:20 مساءً.

وتُختتم المواجهات بلقاء الإثارة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الوحدة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) عند الساعة 8:05 مساءً.