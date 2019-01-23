الإثارة تجمع الأهلي وضيفه الوحدة.. والشباب يخشى من عقدة التعاون

تُختتم عصر ومساء اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بإقامة 3 مواجهات، تجمع الأولى فريق القيصومة مع الاتفاق على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن عند الساعة 3:30 عصراً؛ فيما يجمع اللقاء الثاني فريق التعاون مع الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:20 مساءً.
وتُختتم المواجهات بلقاء الإثارة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الوحدة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) عند الساعة 8:05 مساءً.
في ختام دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين
تُختتم عصر ومساء اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بإقامة 3 مواجهات، تجمع الأولى فريق القيصومة مع الاتفاق على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن عند الساعة 3:30 عصراً؛ فيما يجمع اللقاء الثاني فريق التعاون مع الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:20 مساءً.
وتُختتم المواجهات بلقاء الإثارة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الوحدة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) عند الساعة 8:05 مساءً.