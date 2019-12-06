شاهد.. فنانة تشكيلية سعودية تجسِّد "آلام الظَّهر" في لوحة فنية

استوقفت "فيصل بن سلطان" خلال تدشينه معرض الفنون بجدة

جسدت الفنانة التشكيلية العنود الحربي آلام الظَّهر من خلال لوحة فنية، استوقفت الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود خلال تدشينه مساء أمس معرض الفنون المقام حاليًا في المركز السعودي للفنون التشكيلية بجدة.

وفي التفاصيل، يشارك في المعرض عدد من الفنانات السعوديات اللاتي عرضن أعمالهن الفنية. ويستقبل المعرض الزوار بشكل يومي، ويستمر لمدة أسبوعَين.

وقالت الفنانة التشكيلية العنود الحربي لـ"سبق": "تلقيت إشادة من الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر على إحدى لوحاتي الفنية التي أشارك بها ضمن معرض المركز السعودي للفنون التشكيلية بجدة".

وعن قصة اللوحة الفنية قالت: "اللوحة الفنية أردت من خلالها إيصال رسالة لشخصية مقربة مني، مرت بمعاناة قاسية، وتجربة مع آلام الظَّهر؛ إذ جسدت ذلك بعمل مؤثر بأن الألم الذي يقصم الظَّهر يجعل الإنسان أقوى ما لم يقصم روحه، وما دام أنه يتشبث بالأمل والتفاؤل".

وأضافت: "السائد أن الشخص الذي يعاني يحتاج إلى شخص ما ليسنده، وهذا غير صحيح. وفي الحقيقة إن الذي يعاني هو الذي يستطيع أن يسند نفسه بنفسه، وإن الله يهبه قوة كامنة، وهالة من القدرة على التحمل، يستطيع من خلالها استخدامها بالشكل الصحيح".

وأشارت إلى أن في لوحتها الفنية ما يترجم ذلك، وهو تلويحة غريق، يستطيع إنقاذ نفسه. لافتة إلى أنها حينما بدأت بتجسيد قصة الألم بلوحة على أرض الواقع طرأ لها بيت الشعر الذي يقول: "أثقل الهم كتفي وانحنى ظهري.. ودنقت والبال طاح بكفه الحيرة".