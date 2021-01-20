سيناتور روسي يحذِّر: بايدن سيكون خصمًا أكثر إزعاجًا لروسيا

وصفه بأنه "متطرف للغاية تجاه دول ليست حليفة لواشنطن"

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيكون خصمًا أكثر إزعاجًا لروسيا من سلفه دونالد ترامب.

وتفصيلاً، قال "كوساتشوف" في تصريحات، نقلتها قناة "روسيا 24": "إن بايدن متطرف للغاية تجاه دول ليست حليفة لواشنطن".

وتابع: "من الضروري الحكم على موقف بايدن من خلال تصريحاته السابقة. إنه شخص لا يميل نحو روسيا والصين ودول أخرى ليست حليفة للولايات المتحدة". مضيفا بأن "تصريحاته بشكل جذري وقاطع سلبية للغاية".

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية اليوم الأربعاء؛ ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 11:32 PM

وصفه بأنه "متطرف للغاية تجاه دول ليست حليفة لواشنطن"

سيناتور روسي يحذِّر: بايدن سيكون خصمًا أكثر إزعاجًا لروسيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيكون خصمًا أكثر إزعاجًا لروسيا من سلفه دونالد ترامب.

وتفصيلاً، قال "كوساتشوف" في تصريحات، نقلتها قناة "روسيا 24": "إن بايدن متطرف للغاية تجاه دول ليست حليفة لواشنطن".

وتابع: "من الضروري الحكم على موقف بايدن من خلال تصريحاته السابقة. إنه شخص لا يميل نحو روسيا والصين ودول أخرى ليست حليفة للولايات المتحدة". مضيفا بأن "تصريحاته بشكل جذري وقاطع سلبية للغاية".

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية اليوم الأربعاء؛ ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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