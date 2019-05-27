إغلاق مستودعي منتجات تجميلية وضبط 42 ألف منتج بالشرقية

"الغذاء والدواء": كانت مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الهيئة

اغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية.

وقال الهيئة عبر حسابها في تويتر: إغلاق مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية، وضبط 42 ألف منتج مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الغذاء والدواء.

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27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 10:13 PM

"الغذاء والدواء": كانت مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الهيئة

إغلاق مستودعي منتجات تجميلية وضبط 42 ألف منتج بالشرقية

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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اغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية.

وقال الهيئة عبر حسابها في تويتر: إغلاق مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية، وضبط 42 ألف منتج مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الغذاء والدواء.

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