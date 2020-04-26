إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات بكورونا منذ أكثر من شهر

288 حالة وفاة و1.729 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

قالت إسبانيا اليوم الأحد: إن العدد اليومي للوفيات ذات الصلة بفيروس كورونا، تَرَاجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر؛ حيث سُجلت 288 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات يرتفع بذلك إلى 23190 من 22902 في اليوم السابق.

وقفز العدد الإجمالي للإصابات إلى 207 آلاف و634 من 205 آلاف و905 حالات في اليوم السابق.

ووفق "رويترز"، كان رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيز، قد قال في كلمة للأمة: إن السلطات ستسمح للناس بالخروج للتريض اعتبارًا من 2 مايو، إذا استمر تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وأضاف سانتشيز، أن السلطات ستسمح بخروج الناس للرياضة أو المشي مع أشخاص يعيشون معهم إذا ظل تَطَوّر المرض "عند الحدود المقبولة".