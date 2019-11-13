هذه حقيقة فيديو وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للأمطار في ينبع

أهاب المصدر بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نفت مصادر لـ"سبق" ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أخيرًا، عن وفاة فريق إخباري أثناء تصويرهم للأمطار في ينبع بصاعقة رعدية، مشيرة إلى أن الخبر ليس له أساس من الصحة.

وأكد المصدر أن هذا الفيديو المتداول، يعود لحادثة تعرض عمال من أحد الجنسيات العربية بصعق كهربائي بعد انفجار محول أثناء صيانته في منطقة سلوى بالكويت.

وكان عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا شائعة عن نزول صاعقة على فريق أخباري، أثناء تصويرهم للأمطار في المملكة بمنطقة ينبع، فيما أهاب المصدر بالجميع إلى عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.