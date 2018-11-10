"السحيمي" مديرًا لعمل المدينة و"الرشيدي" مشرفًا لمكتب خيبر

أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، قرارًا بتكليف الدكتور صالح بن ربيع السحيمي، مديراً لمكتب العمل بالمدينة المنورة، وتكليف عبدالله سلمان الرشيدي، مشرفاً لمكتب العمل بمحافظة خيبر، وأحمد رفعت محمد الجهني مشرفاً لمكتب العمل بمحافظة الحناكية .

جاءت التكليفات استكمالاً لعددٍ من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية للاستفادة منها على أكمل وجه.

وعبَّر المديرون الجدد عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة الغالية، مؤكدين سعيهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.