تزامنًا مع العيد.. "بر الريث" تودع أكثر من 82 ألف ريال للأسر المحتاجة

ضمن برنامج تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين لمواجهة "كورونا"

انتهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بجازان، اليوم الأربعاء، من إيداع 82 ألف ريال للأيتام المسجلين لديها كفالة وكسوة عيد، عن طريق الحوالات السريعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أنهت اليوم توزيع أكثر من 3891 سلة غذائية متكاملة للمستفيدين من خدمات الجمعية؛ استكمالاً لمبادرة حصاد العطاء المرحلة الرابعة، وتأمين عدد من الأضاحي للأرامل وأسر الأيتام.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية مصعود السلمي: إن مشروع تأمين المستفيدين بالسلات الغذائية، تأتي ضمن البرامج المساندة في التكافل الاجتماعي التي تقدمها جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث، لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خدمات الجمعية، وخاصة في ظل هذه الجائحة.

وشكر "السلمي" جميع الكافلين والداعمين للأيتام بالجمعية. كما أشاد بعدد من المؤسسات المانحة وبعض الجمعيات الخيرية في المنطقة التي كانت سندًا وعونًا للجمعية في تأمين هذه السلات الغذائية، قائلًا: "أشكر الله تعالى لكم وكتب لكم الأجر والثواب في الدنيا والآخرة؛ بدعمكم يستمرّ الخير والعطاء".

وأهاب "السلمي" بأهل الخير من الميسورين التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي في أعمال البر والإحسان والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية التي طالما عُرفت عن أهالي الخير في هذه البلاد المباركة حكومة وشعبًا.