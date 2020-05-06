محافظ بحرة يثمّن جهود جمعية "يسر" في خدمة الأسر المستفيدة بالمحافظة

التقى مجلس إدارتها وأكد أن ما يقومون به هو عمل وطني وإنساني

زار محافظ بحرة رجا السلمي، أمس الثلاثاء، الجمعية الخيرية ببحرة "يسر"، واطلع على أعمال الجمعية والبرامج والأنشطة التي تقدمها وما تقوم به من جهود وأعمال خاصة خلال هذه الفترة التي تكاملت فيه أدوارها مع المحافظة والجهات الداعمة لإيصال المساعدات والسلال الغذائية لمستحقيها.

وتفصيلاً، التقى "السلمي" خلال الزيارة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، حيث قدم لهم الشكر على جهودهم، منوهًا ببرامج الجمعية ودورها في تجسيد روح المبادرة والعطاء من أجل خدمة الأسر المستفيدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن ما يقومون به هو عمل وطني وإنساني إضافة إلى كونه عملاً خيريًا.



