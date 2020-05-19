لجنة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ90 ومتحدث الصحة يؤكد تعافي 31634 حالة

استعرضت الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها التسعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (4822430) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1798148) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (318851) حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (2509) حالات، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (730) حالة، وجدة (526) حالة، ومكة المكرمة (385) حالة، والمدينة المنورة (296) حالة، والهفوف (117) حالة، والدمام (87) حالة، والطائف (66) حالة، والخبر (37) حالة، والجبيل (36) حالة، والظهران (19) حالة، وحزم الجلاميد (18) حالة، والقطيف (16) حالة، وتبوك (16) حالة، وبريدة (12) حالة، وشقراء (12) حالة، والخرج (10) حالات، ومحايل عسير (9) حالات، والهدا (9) حالات، ونجران (9) حالات، ونمرة (8) حالات، وحائل (7) حالات، ووادي الدواسر (7) حالات، وينبع (6) حالات، وبيش (6) حالات، وخميس مشيط (5) حالات، والقويعية (5) حالات، والجفر (4) حالات، ورأس تنورة (4) حالات، والدرعية (4) حالات، والمبرز (3) حالات، وبقيق (3) حالات، وتثليث (3) حالات، وعرعر (3) حالات، وحوطة بني تميم (3) حالات، والنعيرية حالتان، والمظيلف حالتان، وثادق حالتان، والدلم حالتان، وحالة واحدة في كل من رياض الخبراء، ميسان، وأم الدوم، وظلم، ورابغ، والباحة، وأملج، وضباء، وصبياء، وحفر الباطن، والقوز، وثريبان، وطبرجل، والمزاحمية، وضرماء، ومرات.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (59854) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (27891) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (251) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2509) حالات، 35٪من الحالات تعود لسعوديين و65٪ لغير سعوديين، و26٪ من الحالات للإناث، و74٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 9٪، والبالغون 87٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (31634) حالة بإضافة (2886) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (329) حالة، بإضافة (9) حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والدمام، وتتراوح أعمارهم بين 42 و74 عاماً، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 53% ونسبة الوفيات 0،5%.

وأبان العبدالعالي بأنه حرصاً على أن تكون كافة المعلومات والمستجدات حول فيروس كورونا المستجد وعلى مدار الساعة وبشكل صحيح ومريح والوصول إليها في أي لحظة وحرصاً على أن تكون كافة المعلومات متاحة فقد تم إطلاق الموقع الخاص والذي أطلقته وزارة الصحة وهو موقع الوقاية من كورونا: covid19awareness.sa وهذا الموقع سيكون هو مصدر المعلومة الصحيحة والقريبة في متناول أيديكم والمعلومات فيه موثوقة والتحديثات فيه ستكون مستمرة وبلغات متعددة، مشيراً إلى انها قد بدأت الآن باللغتين العربية والإنجليزية، وستضاف إليها مجموعة من اللغات الأخرى لافتاً أن الموقع يوجد فيه رسائل لكافة الفئات العمرية وشرائح المجتمع من كبار السن والأطفال والنساء والتي ستكون كفيلة بالإجابة على كثير من التساؤلات التي تدور في أذهان الجميع والتي تم رصدها أو المستجدات العلمية حول الفيروس ناصحاً الجميع بالرجوع إليه لأهميته القصوى كما هو مهم للممارسين الصحيين كونه سيمنحهم معلومات هامة، كما هو مهم كذلك للإعلاميين والمؤثرين والذين عن طريقه يستطيعون نشر المعلومة الصحيحة والموثوقة.

وأضاف متحدث الصحة فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (16130) فحص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (618084) فحصاً.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.