"سبق" توثق بدء تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير

تشهد مرتفعات منطقة تبوك بدء تساقط الثلوج عليها، وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير في مناطق - الظهر، وعلقان وجبل اللوز، لتوثيق تساقط هذه الثلوج.

وكان خبراء الطقس والأرصاد قد توقعوا تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من الأربعاء حتى الخميس 6/7/1442هـ، بالإضافة لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالاً لتصبح باردة جدّاً.