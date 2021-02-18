"سبق" توثق بدء تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

تشهد مرتفعات منطقة تبوك بدء تساقط الثلوج عليها، وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير في مناطق - الظهر، وعلقان وجبل اللوز، لتوثيق تساقط هذه الثلوج.
وكان خبراء الطقس والأرصاد قد توقعوا تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من الأربعاء حتى الخميس 6/7/1442هـ، بالإضافة لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالاً لتصبح باردة جدّاً.
وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير
تشهد مرتفعات منطقة تبوك بدء تساقط الثلوج عليها، وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير في مناطق - الظهر، وعلقان وجبل اللوز، لتوثيق تساقط هذه الثلوج.
وكان خبراء الطقس والأرصاد قد توقعوا تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من الأربعاء حتى الخميس 6/7/1442هـ، بالإضافة لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالاً لتصبح باردة جدّاً.