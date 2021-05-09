مصر تُعدم "راهبًا" قتل "قسيسًا"

"النقض" أيّدت الحكم

نفّذت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الأحد)، حكم الإعدام على الراهب وائل سعد، المعروف باسم "أشعياء المقاري"، بتهمة قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار عام ٢٠١٨.

وتعود وقائع القضية إلى عام ٢٠١٨، عندما عُثر على رئيس دير أبو مقار بمنطقة وادي النطرون شمال العاصمة المصرية مقتولًا داخل الدير، وأثارت القضية جدلًا كبيرًا وقتها بين الأوساط الكنسية التي اعتبرت الحادثة سابقة من نوعها.

وقبضت قوات الأمن على متهميْن واعترف أحدهما في التحقيقات بقتل الأنبا نتيجة خلافات سابقة بينهما، بينما عاونه الثاني.

وكانت محكمة النقض قد أيدت حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات دمنهور، على الراهب، وخففت الحكم على راهب آخر، هو" فلتاؤوس المقاري" من الإعدام إلى السجن المؤبد.