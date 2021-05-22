وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية لترسيخ الهدنة في غزة

تشمل جولة "بلينكن" مصر والأردن

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم (السبت)، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يومي الأربعاء والخميس، في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة.

وأوضح المصدر أن زيارة "بلينكن" للشرق الأوسط؛ ستشمل مصر، التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة حماس في غزة، وكذلك الأردن.

ولم ينشر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت عن زيارته الخميس الماضي؛ مبينة أنه "سيناقش جهود الإعمار والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".