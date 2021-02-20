أمطارٌ متوسطة إلى خفيفة على أجزاء متفرقة من "عفيف"

فرق الصيانة تضع علامات تحذيرية للمسافرين بأماكن المياه

شهدت محافظة عفيف وقراها، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة في جهات مختلفة أدت في بعض المواقع لجريان الأودية الصغيرة والشعاب.

كما غمرت مياه السيول المنقولة بعض أجزاء الطرق المحيطة بالمحافظة، ما حدا بفرق صيانة الطرق لوضع أقماع وعلامات تحذيرية للمسافرين بمكامن المياه.

أمطار عفيف حالة الطقس الأرصاد

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20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442 11:58 PM

فرق الصيانة تضع علامات تحذيرية للمسافرين بأماكن المياه

أمطارٌ متوسطة إلى خفيفة على أجزاء متفرقة من "عفيف"

فهد الغبيوي

عفيف

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شهدت محافظة عفيف وقراها، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة في جهات مختلفة أدت في بعض المواقع لجريان الأودية الصغيرة والشعاب.

كما غمرت مياه السيول المنقولة بعض أجزاء الطرق المحيطة بالمحافظة، ما حدا بفرق صيانة الطرق لوضع أقماع وعلامات تحذيرية للمسافرين بمكامن المياه.

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