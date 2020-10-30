"قياس النضج" في تدشين ملتقى نماء "لتنمية قدرات الجمعيات الأهلية" بجازان

"السعدون": عرفانًا لولاة الأمر لما يولونه من رعاية لقطاع التنمية الاجتماعية بالمملكة

دشن رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون، ملتقى نماء "لتنمية قدرات الجمعيات الأهلية" والذي يقام بالشركة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة جازان، وقدم شكره وعرفان مجلس الجمعيات الأهلية وشركاء الملتقى لولاة الأمر على ما يولونه من رعاية كريمة لقطاع التنمية الاجتماعية بالمملكة.

هذا وقد قدم الدكتور علي العريشي رئيس الجمعيات الأهلية بمنطقة جازان، كلمة الملتقى والتي شكر فيها الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة جازان، على دعمهما المستمر لعمل مجلس الجمعيات بالمنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

كما أكد "العريشي" على أن ملتقى نماء يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير قطاع التنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ حيث يعمل المجلس من خلال استراتيجيات داعمة ومساندة لعمل الجمعيات الأهلية بالمنطقة وسعياً لتحقيق التنسيق والتكامل الأمثل بين منظومات القطاع الاجتماعي.

وأكد المهندس أحمد القنفذي، في كلمة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حرص الوزارة ممثلة بالفرع على تقديم كافة الدعم والمساندة لكافة الجمعيات والعاملين في قطاع التنمية الاجتماعية لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.

وطرح الدكتور محمد مصطفى أولى الأوراق العلمية بعنوان: "قياس وتطوير مستوى النضج المؤسسي في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء".