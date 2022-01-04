"الصحة": تسجيل 2585 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 375 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 562437 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 543129 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8883 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 96 حالة.