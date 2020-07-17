"الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل.

وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 03:23 PM

"الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل.

وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.

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عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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