"تقويم التعليم": نتائج "التحصيلي" تعلن مساء اليوم

أوضحت إمكانية الاطلاع عليها من خلال تطبيق "توكلنا"

أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها ستعلن مساء اليوم السبت عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ - 2020م.



وقالت "الهيئة": يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA_SA@.