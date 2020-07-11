"تقويم التعليم": نتائج "التحصيلي" تعلن مساء اليوم

أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها ستعلن مساء اليوم السبت عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ - 2020م.
وقالت "الهيئة": يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA_SA@.
أوضحت إمكانية الاطلاع عليها من خلال تطبيق "توكلنا"
أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها ستعلن مساء اليوم السبت عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ - 2020م.
وقالت "الهيئة": يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA_SA@.