"تقويم التعليم": نتائج "التحصيلي" تعلن مساء اليوم

أوضحت إمكانية الاطلاع عليها من خلال تطبيق "توكلنا"

أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها ستعلن مساء اليوم السبت عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ - 2020م.

وقالت "الهيئة": يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA_SA@.

62

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 01:11 PM

أوضحت إمكانية الاطلاع عليها من خلال تطبيق "توكلنا"

"تقويم التعليم": نتائج "التحصيلي" تعلن مساء اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 8,077

أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها ستعلن مساء اليوم السبت عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ - 2020م.

وقالت "الهيئة": يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA_SA@.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020